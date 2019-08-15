شاهدوا نيشان يحرج زوجة وليد توفيق بسؤاله عن حبها لزوجها المتوفي.. والفنان يمنعها من الرد

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 12:52 مساءً - وجه الإعلامي اللبناني نيشان، سؤالا محرجا لجورجينا رزق، ملكة جمال لبنان السابقة وزوجة الفنان وليد توفيق، على الهواء.

وقال نيشان، خلال حلقة برنامج “توأم روحي”، والمذاع عبر فضائية bein دراما، “أي من أزواجك كنتي تحبينه أكثر؟ لتصاب جورجينا بالصدمة من مفاجأة السؤال وتؤكد له أن كل حب مختلف، إلى أن تدخل الفنان وليد توفيق زوجها الحالي وتساءل عن ماهية السؤال وطلب منها عدم الإجابة عليه.



وأكدت جورجنا كلام زوجها ولم تجب على السؤال، موضحة أنها لن تعطية هذه الإجابة الخاصة لبرنامجه.

يذكر أن وليد توفيق، ارتبط بجوجينا رزق، عام 1990، وله منها ولدان هما نور ووليد، كما أن لجورجينا رزق، ولد آخر والذي يعتبر أول أبنائها من زوجها المناضل الفلسطيني الأول أبو حسن سلامة، كما تزوجت أيضًا من الفنان المصري محرم فؤاد، الذي شاركته بطولة فيلم “الملكة وأنا” لكن زواجهما لم يستمر طويلاً ولم ترزق منه بأولاد.