هجوم على وليد الفراج ومطالبات بإلغاء برنامجه

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 12:52 مساءً - تسببت تغريدة الإعلامي الرياضي ” وليد الفراج ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” إلى شن هجوما كبيرا عليه من جانب جمهور نادي النصر السعودي على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تحدث بها عن مهاجم الفريق ” عبد الرزاق حمد الله ” .
حيث قال وليد الفراج في تغريدته : ” أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي .. لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مر ملاعبنا .. علينا التفاخر بإنجازاتنا لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين .. خفف تعصبك ” .
الأمر الذي اعتبره جمهور النصر السعودي إساءة لهم وإنه على العكس يشعل التعصب الرياضي بين الجماهير قبل انطلاق مسابقة دوري المحترفين .
وأطلق جمهور النصر خلال الساعات الأخيرة الماضية هاشتاج ” إيقاف برنامج الفراج مطلب ” والذي تصدر قائمة تويتر .. بينما جاء جمهور نادي الهلال مدافعا عن الفراج وتغريدته .
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