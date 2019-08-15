شيرين عبد الوهاب تطلق أغنية «الحب خدعة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة، وهي تحمل عنوان “الحب خدعة” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد طرحت منذ فترة ألبوم “نسّاي”، وحققت من خلاله نسب مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

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كما طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها المصورة على طريقة الفيديو كليب “حبه جنة” وظهر برفقتها زوجها الفنان حسام حبيب وحقق الكليب ردود فعل إيجابية قوية.

وفي سياق آخر تعكف شيرين على التحضير لألبومها الجديد الذي لم تحدد موعدًا لطرحه، ومن المقرر أن تعلن ذلك خلال الفترة القليلة القادمة.