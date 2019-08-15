الفنانة الاماراتية أوتار تطلق أنا المذنب باللهجة العراقية

أطلقت الفنانة الإماراتية "أوتار" أغنيتها الجديدة باللهجة العراقية، بعنوان "أنا المذنب"، من كلمات "قصي باسل" وألحان "كرار الشامي"، وتوزيع "حسام كامل".



وأشارت "أوتار" في تصريحات خاصة إلى أن سبب اختيارها اللون العراقي يأتي من الشعبية الجارفة التي يتمتع بها هذا اللون، منوهة إلى أنها قدمت في السابق أغنيات إماراتية، لكنها أحبت أن تواكب الأغنية العراقية التي تشهد انتشارا مذهلا بين الناس.



وتابعت: "أعجبتني فكرة تقديم أغنية عراقية في وقت يدرج فيه العراقي بشكل مذهل، فأحببت أن أجرب وقد أنجح بشكل أكبر من النجاح المتوقع في ألوان أخرى"، مضيفة: "الفنان دائما عندما يرجع بقوة إلى الساحة يجب أن يختار الأغاني الدارجة وما يحبه الجمهور وما يطلبه المستمع، وحاليا اللون العراقي هو المفضل بين الفئات الشبابية".



وحول توجهها إلى اللون السعودي، قالت "أوتار" إن المستمع السعودي ذواق جدا، وأوضحت: "الغناء السعودي يرفع من شأن الفنان، والمستمع السعودي صاحب ذوق رفيع، ونحن بحاجة للتواجد في الأغنية السعودية، فكلنا واحد".

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من جهة أخرى، أوضحت "أوتار" أنها تستعد حاليا لأغاني جديدة سنغل إماراتية، إضافة إلى الأغاني الوطنية التي ستقدم في العيد الوطني، مردفة: "لدينا أغاني إماراتية وخليجية مميزة، كما أستعد لتصوير أغنية أنا المذنب التي لاقت نجاحا رائعا، لذا فسأتممها بالفيديو كليب".

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