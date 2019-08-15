فنانة تركيّة تسرق نانسي عجرم

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"الخليج 365" من بيروت: قبل أيام، أطلقت الفنانة التركيّة Çağla أغنيتها الجديدة "Bi Yere de Yaz" على طريقة الفيديو كليب حيث ظهرت كبائعة في سوق الخضار، ونال حتى الآن أكثر من مليوني ونصف مشاهدة على موقع يوتيوب.
وبعد إنتشار الفيديو كليب بشكلٍ واسعٍ على مواقع التواصل الإجتماعي، كشف الجمهور التركي في تعليقاته أن فكرة الفيديو كليب مسروقة من الفنانة نانسي عجرم وتحديداً في كليب "ما تيجي هنا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.