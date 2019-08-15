حصيلة ضرائب حفل جينيفر لوبيز في مصر خيالية

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إن حفل الفنانة العالمية ​جينيفر لوبيز​ الذي أقيم في مدينة العلمين المصرية، حقق رقماً قياسيًّا من حيث الإيرادات والحضور.

وتجاوزت حصيلة الضرائب أكثر من أي حفل عالمي آخر في مصر. وأظهرت الأرقام الأولية لمعدل الضرائب عن الحفل الى أنها تزيد عن مليونى جنيه ولا تزال التسويات جارية مع الشركة المنظمة.

وجاءت النتيجة مرتفعة للغاية نتيجة زيادة عدد الحضور في الحفل رغم ارتفاع قيمة التذاكر، التي تراوحت بين 2000 وبين 4500 جنيه، وأشارت بعض التقارير إلى ان الحضور فاق عددهم 60 ألف مشاهد.