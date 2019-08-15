شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يواصل حصد الإيرادات ويصل لـ71 مليون جنيه بشباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 4 ملايين و265 ألفا و112 جنيهاً فى شباك التذاكر أمس الأربعاء، لتكون المحصلة الإجمالية للفيلم بعد 22 يوم عرض هى 71 مليون جنيه، متصدراً بذلك إيرادات الموسم، حيث تم طرحه قبل العيد بأسبوعين وتحديداً يوم 25 يوليو الماضى.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

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"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".