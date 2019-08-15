شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين نقابة الموسيقيين بالأردن وكاظم الساهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم العراقى كاظم الساهر نشاطا فنيا كبيرا خلال شهر أغسطس الجارى يتمثل فى إحيائه عددا من الحفلات بدأها بـ3 ليالى غنائية بمهرجان بيت الدين بلبنان، أيام 1 و2 و3 أغسطس، بمناسبة مرور 25 عاما على مشاركته بالمهرجان، ثم أحيا حفلا غنائيا يومى 8 و9 أغسطس بالعاصمة الأردنية عمان، وسافر بعدها للعاصمة التركية إسطنبول لإحياء حفلين يومى 12 و13 أغسطس.

لم تكن نهاية حفلى القيصر بالأردن سعيدة، فقبل الانتهاء من لياليه الغنائية هناك، وجهت نقابة الفنانين الأردنيين، إنذارا له بدعوى ممارسة نشاطه الفنى فى الأردن دون أخذ تصريح نقابة الفنانين الأردنيين.

Advertisements

وطالبت النقابة الفنان العراقى بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له فى الأردن، بعد أن قدرت دخله من كل حفلة بـ 110 آلاف دولار.

وأمهلت النقابة كاظم الساهر أسبوعا لتصويب أوضاعه وتسديد المبلغ، قبل أن تضطر للجوء إلى القضاء، وحتى الآن لم يعلن كاظم تسوية أوضاعه مع نقابة الموسيقيين الأردنيين، وإن استمر الأمر على هذا الوضع فى الأيام المقبلة قد يصل الأمر للقضاء لفض النزاع بين الفنان العراقى والنقابة الأردنية.

ويستعد كاظم الساهر للسفر للدوحة لإحياء حفل غنائى يومى 16 و17 أغسطس، ليشارك بعدها فى مهرجان صلالة الغنائى بسلطنة عمان يوم 19 أغسطس، ويختتم كاظم حفلاته الغنائية لهذا الشهر يوم 22 أغسطس، حيث يحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم السودة بمدينة أبها جنوب السعودية.