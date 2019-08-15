إطلالة شبابية لنادية الجندي في الساحل الشمالي

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها برفقة الفنانة ” نادية الجندي ” من أجازتهما التي يقضونها في الساحل الشمالي .
وظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية بفستان وردي قصير مكشوف الكتفين .
وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على الصورة الذين أبدوا إعجابهم بإطلالتها التي تبدو كأنها في العشرينات من العمر .
وكانت نادية الجندي قد أعلنت عن عودتها إلى التمثيل من جديد بعد غياب امتد لفترة طويلة من خلال تقديم فيلم ومسلسل ولكنها لم تكشف بعد عن أية تفاصيل عنهما .. وتعاود التعاون بينها وبين المنتج محمد مختار .
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