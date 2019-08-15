شاهد: راكب يتفاجأ بوجوده بمفرده على متن رحلة طيران ويوثقها بطريقة طريفة

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - تفاجأ أحد ركاب خطوط دلتا الأمريكية بوجوده بمفرده على الرحلة فقام بتوثيق المشهد بطريقة طريفة. وكشف مقطع فيديو متداول الراكب وهو يقوم بتوثيق لحظة صعوده إلى الطائرة بمفرده ولحظة قيام المضيفة بالحديث في الهاتف، ووصل الأمر إلى أنه قام بالسير نحو كابينة الطائرة وقام بالسلام على قائد الطائرة ومساعده في مشهد طريف.

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