العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - كشفت صحيفة ” عكاظ ” السعودبة اليوم الخميس عن وجود أزمة سياسية بين رئيس الوزراء العراقي ” عادل عبد المهدي ” والبرلمان تستهدف العلاقات الأردنية – العراقية .
ويأتي ذلك في محاولات البرلمان للضغط على الأردن من أجل تسليم بغداد معارضين عراقيين على رأسهم رغد إبنة رئيس العراق السابق صدام حسين .
وبحسب الصحيفة فإن تلك الأطراف العراقية تحاول زج ملف المطلوبين العراقيين بالأردن ضمن الملفات التجارية بين البلدين .. في حين أن الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية .
كما ترى ان تلك الضغوط قد تؤدي إلى إفشال أي تقارب عربي وثيق بين العراق وجيرانه .
وعلى الجانب الآخر ترفض الأردن أي محاولة ابتزاز سياسي يمس السيادة الأردنية .. مؤكدة أنه من المستحيل بالنسبة لعمّان الرضوخ لأي ضغوطات .
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