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العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - كشفت صحيفة ” عكاظ ” السعودبة اليوم الخميس عن وجود أزمة سياسية بين رئيس الوزراء العراقي ” عادل عبد المهدي ” والبرلمان تستهدف العلاقات الأردنية – العراقية .

ويأتي ذلك في محاولات البرلمان للضغط على الأردن  من أجل تسليم بغداد معارضين عراقيين على رأسهم رغد إبنة رئيس العراق السابق صدام حسين .

وبحسب الصحيفة فإن تلك الأطراف العراقية تحاول زج ملف المطلوبين العراقيين ب‍الأردن ضمن الملفات التجارية بين البلدين .. في حين أن الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية .

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كما ترى ان تلك الضغوط قد تؤدي إلى إفشال أي تقارب عربي وثيق بين العراق وجيرانه .

وعلى الجانب الآخر ترفض الأردن أي محاولة ابتزاز سياسي يمس السيادة الأردنية .. مؤكدة أنه من المستحيل بالنسبة لعمّان الرضوخ لأي ضغوطات .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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