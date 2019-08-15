مايلي سايرس: لقب الزوجة لا يناسبني

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - بعد عشر سنين من الحب، قرر النجمان، الأميركية ​مايلي سايرس​ والأسترالي ​ويليام هيمسورث​ عقد قرانهما، لكن زواجهما لم يدم أكثر من 8 أشهر، وانفصل الزوجان، بإتفاق ودي بينهما.

وفي مقابلة صحفية، لموقع ELLE، قبل إنفصالها ببضع أسابيع، العالمي، قالت سايرس أن لقب الزوجة التقليدية لا يليق بها، ولا يناسبها، وكأنها تمهد لفكرة طلاقها عن زوجها.

وقالت مصادر مقربة من الثنائي المنفصل، أنهما تفاهما على الإنفصال للتركيز على حياتهما الفنية.

يذكر أن مايلي سايرس وويليام هيمسورث تعارفا اثناء تصوير فيلم “The last song”.