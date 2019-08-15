- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - كشفت الفاشينيستا روان بن حسينعن السبب الحقيقي لأثار الضرب على وجهها بعدما مازحت متابعيها في فيديو نشرته سابقاً متدعية أن زوجها ضربها على عينها بعدما تحدّثت عن حبها القديم.
وأكدّت روان أن السبب هو خضوعها لعملية شدّ الحواجب بالخيوط وذلك ترك أثراً سلبية حول عينها اليمنى بسبب نزيف داخليّ.
وبدت عين روان بن حسين باللون الأزرق والأرجواني وكأنها تعرّضت للضرب.
وأشارت روان الى أنها ضدّ تعرّض المرأة للعنف من جانب زوجها تماماً ولفتت الإنتباه الى أنها لطالما نصحت متابعاتها بأن يدافعن أن أنفسهنّ وأن لا يسكتنَ عن التعنيف.
كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تكشف السبب الحقيقي لأثار الضرب على وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.