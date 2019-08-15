الموت يُفجع الفنان جاد نخلة

متابعة بتجــــــــــرد: فُجع الفنان جاد نخلة بوفاة والده الراحل كميل سليمان نخلة، ونعاه عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الخميس في كنيسة مار الياس الحي في عانا.

وتقبل التعازي يومي الخميس والجمعة في صالون الكنيسة، ويوم السبت في كنيسة سانت ريتا في حرش تابت.