فنانة تركيّة تسرق نانسي عجرم.. والجمهور يفضحها!

متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق أغنيات النجمة اللبنانية فارس نانسي عجرم، انتشارًا واسعًا يتخطى حدود الوطن العربي، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال الفيديوهات التي يظهر فيها عدد كبير من الأجانب وهم يرقصون على أنغامها حتى إن كانوا لا يفهمون اللغة العربية.

نجاح نانسي عجرم الباهر، دفع بفنانة تركية تُدعى Çağla إلى سرقة فكرة كليب “ما تيجي هنا” التي سبق وقدّمتها نجمة لبنان والوطن العربي في عام 2014 من توقيع المخرج جو بو عيد.

بدون أي حسيب أو رقيب اعتدت الفنانة التركية على حقوق الملكة الفكرية والفنية لهذا العمل حيث ظهرت كبائعة في سوق الخضار، بمشاهدة شبه مطابقة لمشاهد كليب “ما تيجي هنا” الذي حقق نجاحًا مدويًا لدى طرحه وحصد أكثر من 85 مليون مشاهدة حتى يومنا هذا.

وبعد إنتشار الفيديو كليب بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، كشف الجمهور في تعليقاته أن فكرة الفيديو كليب مسروقة من النجمة نانسي عجرم وتحديدًا في كليب “ما تيجي هنا”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تتعرّض فيها نانسي عجرم لسرقة أغنياتها وأفكار كليباتها، فهل من يتحرّك لحماية حقوق نانسي والفنانين العرب من هذه الأفعال اللاأخلاقة؟

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لمشاهدة كليب الفنانة التركية Çağla :

لمشاهدة فيديو كليب أغنية “ما تيجي هنا” للنجمة نانسي عجرم: