خيانة ومخدرات.. مايلي سايرس ووليام هيمسورث يتراشقان بالاتهامات بعد الطلاق!

متابعة بتجــــــــــرد: أصبح طلاق كل من المغنية الأمريكية مايلي سايرس وزوجها الممثل الأسترالي وليام هيمسورث حديث الساعة، بعد أشهر من زواجهما، وموخراً أرجعت بعض المصادر أسباب الانفصال إلى الخيانة والمخدرات.

وقدمت مصادر من كلا الجانبين ادعاءات صادمة، بعد أيام قليلة من انفصالهما، وذكر موقع TMZ الشهير، أن مايلي البالغة من العمر 26 عامًا ناضلت “ببسالة” لإنقاذ زواجها من وليام لمدة سبعة أشهر، وتخليصه من تعاطي المخدرات.

ومن جهته، أخبر أحد المصادر من معسكر وليام أن مزاعم المخدرات كاذبة لتشويه سمعه الفنان الأسترالي البالغ من العمر 29 عامًا، وأن خيانة مايلي سايرس هي ما أنهت العلاقة الرسمية.

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وقال المصدر عن المزاعم: “هذه محاولة أخرى من جانب مايلي لتشتيت الانتباه عن خيانتها وسلوكها العام الفاحش”.

وكان وليام قد أعلن انفصاله عن مايلي بعد نشره صورة لغروب الشمس على صفحته على إنستقرام، وكتب: “أهلاً بالجميع، مجرد ملاحظة سريعة لأقول إني ومايلي قد انفصلنا مؤخرًا وأتمنى لها ألا تتقدم سوى الصحة والسعادة.. السلام والحب”.

التقى مايلي ووليام في عام 2009 وبدأت علاقة بينهما منذ عام 2010، وأعلنا خطبتهما عام 2012، ثم انفصلا وأشعلت الرومانسية بينهما مرة أخرى في عام 2015 قبل الزواج في ديسمبر 2018.