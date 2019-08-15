يسرا تخرج عن صمتها وترد على إخلاء “الروضة الشريفة” للفنانات خلال الحج

متابعة بتجـــــــــرد: خرجت الممثلة المصرية، يسرا، عن صمتها بشأن الجدل الذي أثير الأيام الماضية حول صورتها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، وما قيل بشأن إخلاء الروضة الشريفة لهن في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة قبل صعود عرفات.

ونفت يسرا، الأقاويل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الصورة تم التقاطها وقت خروج المصلين من زيارة قبر الرسول، وصادفت أن اللقطة كانت فردية لهن مؤكدة: “الروضة لم تفتح لنا”، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأكدت يسرا أنه لم يتم مجاملة أحد على حساب النظام، قائلة للصحيفة السعودية “نحن في بلد مقدس وخاضع لقوانين”.