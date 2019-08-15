كم ينفقه تايسون على الحشيش شهريا؟

متابعة بتجــــــــــرد: ينفق مايك تايسون، أسطورة الملاكمة الأمريكية، 40 ألف دولار شهريا على الحشيش “الماريغوانا”، مشيرا إلى أنه يدخن ما يقرب من 10 أطنان خلال تلك الفترة.
ووفقا لما نقلته شبكة “CNN”، يخطط تايسون لإنشاء منتجع لتدخين الحشيش.
وقال تايسون: “ماذا ندخن في الشهر؟ 40 ألف دولار، نعم ما أقوله صحيح، نحن ندخن 10 أطنان من الأعشاب من المزرعة كل شهر”.
وأشار تايسون إلى أنه يمتلك مزرعة لزراعةالماريغوانا وينوي التوسع في العمل فيها مستقبلا.
وأضاف “أحب من أكون عندما أدخن، بدون ذلك لا أحب الشخص الذي أكون عليه، الماريغوانا تهدئني”.
ويقطن تايسون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي الولاية التي تمسح بشكل قانوني بتدخين الماريغوانا لأغراض ترفيهية أو علاجية.
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