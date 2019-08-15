كشف النقاب عن القائمة القصيرة لجوائز السنيما العربية للأفلام عن عام ٢٠١٨

عن المكتب الإعلامي – القاهرة: كشفت مؤسسة دير جيست للطباعة والنشر والتوزيع والمالكة والمنظمة لحفل جوائز السينما العربية النقاب عن القائمة القصيرة للمرشحين لجوائز ال ACA في الدورة الرابعة لهذا العام عن الأعمال السينمائية التي تم إنتاجها في عام 2018، ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في 25 أكتوبر المقبل في أوبرا جامعة مصر الشريك الرئيسي في الحفل، وجاءت الترشيحات كالتالي:

أفضل ممثلة دور اول:

امينة خليل “البدلة”

روبى “عيار نارى”

ريهام عبد الغفور “سوق الجمعة”

منة شلبى “تراب الماس”

ياسمين رئيس “بلاش تبوسنى”

أفضل ممثل دور اول:

اكرم حسنى “البدلة”

أسر ياسين “تراب الماس”

امير كرارة “حرب كرموز”

شريف دسوقى “ليل خارجى”

ماجد الكدوانى “تراب الماس”

أفضل ممثل دور كوميدي:

احمد فهمى “الكويسين”

تامر حسنى “البدلة”

شيكو “قلب أمة”

رامز جلال “رغدة المتوحشة”

ماجد الكدوانى “طلق صناعى”

أفضل ممثلة دور كوميدي:

ايمان السيد “جدو نحنوح”

دلال عبد العزيز “البدلة”

دلال عبد العزيز “قلب أمة”

شيرين رضا “الكويسين”

شيماء سيف “بيكيا”

أفضل ممثل دور ثان:

اياد نصار “تراب الماس”

احمد رزق “بنى ادم”

بيومى فؤاد “طلق صناعى”

فتحى عبد الوهاب “حرب كرموز”

محمد ممدوح “تراب الماس”

أفضل ممثلة دور ثان:

اسماء ابو اليزيد “عيار نارى”

سلوى محمد على “بلاش تبوسنى”

شيرين رضا “تراب الماس ”

دلال عبد العزيز “البدلة”

صفاء الطوخى “ورد مسموم”

أفضل فيلم:

البدلة

الكويسين

تراب الماس

حرب كرموز

يوم الدين

أفضل اخراج:

ابو بكر شوقى عن فيلم “يوم الدين”

احمد فوزى عن فيلم “ورد مسموم”

احمد الجندى عن فيلم “الكويسين”

مروان حامد عن فيلم “تراب الماس”

كريم الشناوى “عيار نارى”

أفضل مونتاج:

احمد حافظ عن فيلم “تراب الماس”

وائل فراج عن فيلم “طلق صناعى”

ايرين جرينويل عن فيلم “يوم الدين”

سارة عبدالله عن فيلم “ليل خارجى”

رحيب العويلى عن فيلم “ليلة هنا و سرور”

أفضل مكياج:

طارق مصطفى عن فيلم “تراب الماس”

محمد عبد الحميد / طارق مصطفى عن فيلم “الكويسين”

طارق مصطفى عن فيلم “عيار نارى”

سيد نجيب عن فيلم “حرب كرموز”

عرابى عن فيلم “بلاش تبوسنى”

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أفضل تصفيف شعر:

صبرى عبد الدايم عن فيلم “تراب الماس”

سيد الخولى عن فيلم “البدلة”

هيثم دهب عن فيلم “الكويسين”

رشاد عن فيلم “بلاش تبوسنى”

سيد نجيب عن فيلم “حرب كرموز”

أفضل ديكور:

محمد عطية عن فيلم “تراب الماس”

رامى دراج عن فيلم “البدلة”

عادل مغربى عن فيلم “حرب كرموز”

علي حسام عن فيلم “عيار نارى”

باسل حسام عن فيلم “الكويسين”

أفضل مونتاج أصوات:

احمد ابو السعد عن فيلم “تراب الماس”

محمد صلاح عن فيلم “ليل خارجي”

احمد جابر عن فيلم “البدلة”

شريف زين عن فيلم “يوم الدين”

طارق علوش “حرب كرموز”

أفضل تصوير:

احمد المرسى عن فيلم “تراب الماس”

فيديركو سيسكا عن فيلم “يوم الدين”

حسين عسر عن فيلم “حرب كرموز”

احمد عبدالله عن فيلم “ليل خارجى”

عبد السلام موسى عن فيلم “عيار نارى”

أفضل خلط أصوات:

احمد جابر عن فيلم “البدلة”

احمد ابو السعد عن فيلم “تراب الماس”

محمد عبد الحسيب عن فيلم “الكويسين”

طارق علوش عن فيلم “سوق الجمعة”

طارق علوش عن فيلم “حرب كرموز”

أفضل موثرات بصرية:

اروما – تامر مرتضى عن فيلم “تراب الماس”

ياسر النجار عن فيلم “حرب كرموز ”

ياسر النجار “طلق صناعى”

ياسر النجار عن فيلم “الكويسين”

اروما عن فيلم “سوق الجمعة”

أفضل موسيقى تصويرية:

هشام نزية عن فيلم “تراب الماس”

عمرو فاضل عن فيلم “يوم الدين”

خالد داغر عن فيلم “البدلة”

امين ابو حافة عن فيلم “عيار نارى”

تامر كروان عن فيلم “طلق صناعى”

أفضل سيناريو:

احمد مراد عن فيلم “تراب الماس”

ابو بكر شوقي عن فيلم “يوم الدين”

ايمن بهجت قمر عن فيلم “البدلة”

احمد عامر عن فيلم “بلاش تبوسنى”

محمد دياب/خالد دياب/شيرين دياب عن فيلم “طلق صناعى”

أفضل أغنية:

اخيرا – تامر حسنى عن فيلم “البدلة”

تقع و تقوم – مسار اجبارى عن فيلم “تراب الماس”

حلم السنين – تامر حسنى عن فيلم “البدلة”

عيدوا رقصتى – محمود الليثى /شارموفرز عن فيلم “عقدة الخواجة”

ماخترتش حاجة عن فيلم “سوق الجمعة”

أفضل تصميم أزياء / ستايليست:

ناهد نصرالله عن فيلم “تراب الماس”

ريم العدل عن فيلم “ليل خارجى”

مونيا فتح الباب عن فيلم “حرب كرموز”

مونيا فتح الباب عن فيلم “البدلة”

مى جلال عن فيلم “طلق صناعي”