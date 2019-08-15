محمد عساف يتألق ويُشعل الأجواء بأوّل حفل له في العراق – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف، أول حفل غنائي له في العراق، وذلك مساء يوم 14 أغسطس/آب الجاري في نادي اليرموك بالعاصمة بغداد بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

تخطى الحضور في الحفل كل التوقعات، فقدّم محمد عساف لمحبّيه مجموعة كبيرة من أجمل الأغنيات التي تفاعلوا معها وردّدوا كلماتها على وقع موجات التصفيق التي غصّ بها المكان حتى ساعات الفجر الأولى.

من جهته أعرب محمد عساف عن سعادته بنجاح الحفل، فنشر صورًا من الأمسية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وبتعليقه عليها كتب: “اروح فدوه لأهل العراق جان حفل يخبل بين اهلي وناسي في بغداد”.

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من ناحية أخرى، تخطت أغنية “بصراحة” لـ محمد عساف حاجز الـ13 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب” بعد فترة لا تتعدَ الشهرين على طرحها.

يذكر ان أغنية “بصراحة” لـ محمد عساف، من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.