ميتشو مدرب أورلاندو بيراتس يقترب من قيادة الزمالك

اقترب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لاورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، من تولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر في اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني لـ"العين الرياضية" أن اللجنة حددت 3 مدربين لاختيار أحدهم لتدريب الفريق.

وجاء الصربي ميتشو على رأس القائمة ومواطنه ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي، بينما يحل الإيطالي جيوفاني دي بياسي في الترتيب الثالث إلا أن الأخير حظوظه قليلة بسبب كبر سنه.

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وكان الزمالك حدد قائمة مدربين لاختيار أحدهم تضم كلا من الصربي ميلوتين سريدوفيتش وأليكساندر ستانويفيتش والسويسري رينيه فايلر والإيطالي جيوفاني دي بياسي واليوناني مارينوس أوزونيديس بالإضافة للأرجنتيني رامون دياز.

وكان رئيس الزمالك أعلن أن المدير الفني الجديد للفريق سيصل إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، رافضا الكشف عن هويته بحجة عدم إفساد الصفقة من جانب كارهي النادي على حد قوله.

ورحل السويسري كريستيان جروس عن تدريب الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي، رغم قيادة الفريق للتتويج بلقبين هما السوبر "السعودي المصري" وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لدوري أبطال أفريقيا، ويواجه فريق ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الأغلى على صعيد أندية القارة السمراء.