الإمارات تلهم العالم في تمكين الشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفت دولة الإمارات باليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام؛ حيث تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة لدور الشباب لإسهاماتهم في مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار لطالما سعت الإمارات لتمكين الشباب في مختلف المجالات؛ إذ يمثلون جزءا مهما من السلطات التنفيذية والتشريعية في الإمارات، وضمت في "حكومة المستقبل" التي تم تشكيلها 2016، 8 وزراء جدد بمتوسط عمر يبلغ 38 عاما.
وعينت شما المزروعي البالغة من العمر 22 عاما وزيرة دولة لشؤون الشباب في الإمارات لتكون أصغر وزيرة في العالم في حينه.
ووفقا لنتيجة استطلاع لرأي الشباب العربي 2018، تُعَد الإمارات الوجهة المفضلة للعيش لدى الشباب العربي.
"العين الإخبارية" في لقاء خاص مع مدير عام الهيئة الاتحادية للشباب في الإمارات، سعيد النظري للحديث عن تجربة الإمارات الملهمة للعالم في تمكين وبناء جيل من الشباب متسلح بالمعرفة.
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