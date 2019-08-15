Aug 15, 2019
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت شركة الانتاج الرائدة في الأعمال المصورة “لايف ستايلز ستدويوز” أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب للنجمة الشابة روان عليان “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي وتوزيع سوات ارديجان.
الأغنية صورتها “عليان” في بيروت تحت إدارة المخرج فادي حداد الذي كالعادة قدّم صورة راقية وفكرة شبابية تناسب أجواء الأغنية المليئة بالطاقة الايجابية وحب الحياة. والأهم في العمل ككل الى أنه ينشر الفرح على صعيد الصورة، أما على صعيد الكلمة فأتت رومانسية تروي الحالة التي يمر بها الشباب في هذه المرحلة من حياتهم، أما اللحن تضمن نغمات ايقاعية سريعة، جميلة تدخل البهجة الى كل من يسمعها، بالاضافة الى التوزيع العصري اللافت في عملية توظيف الآلات الموسيقية في الجُمل اللحنيّة المختلفة.
روان عليان، التي أبهرت الجمهور في برنامج آراب أيدول بصوتها المرهف وأدائها المميز، ظهرت بعدة لوكات جميلة وأنيقة وشبابية في آن.
تنقّل فادي حداد بعدسته المحترفة بين الجبل والبحر ناقلاً الصور الرائعة من لبنان الى كل العالم ضمن كادرات مبهرة وصورة هوليوودية.
مرة جديدة تثبت شركة لايف ستايلز ستوديوز أنها تبحث عن مواهب واعدة لتقديم عملاً كاملاً متكاملاً إن لناحية الصوت او الصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- روان عليان تتألق صوتًا وصورةً مع لايف ستايلز ستوديوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.