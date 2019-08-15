خاص- روان عليان تتألق صوتًا وصورةً مع لايف ستايلز ستوديوز

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت شركة الانتاج الرائدة في الأعمال المصورة “لايف ستايلز ستدويوز” أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب للنجمة الشابة روان عليان “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي وتوزيع سوات ارديجان.

الأغنية صورتها “عليان” في بيروت تحت إدارة المخرج فادي حداد الذي كالعادة قدّم صورة راقية وفكرة شبابية تناسب أجواء الأغنية المليئة بالطاقة الايجابية وحب الحياة. والأهم في العمل ككل الى أنه ينشر الفرح على صعيد الصورة، أما على صعيد الكلمة فأتت رومانسية تروي الحالة التي يمر بها الشباب في هذه المرحلة من حياتهم، أما اللحن تضمن نغمات ايقاعية سريعة، جميلة تدخل البهجة الى كل من يسمعها، بالاضافة الى التوزيع العصري اللافت في عملية توظيف الآلات الموسيقية في الجُمل اللحنيّة المختلفة.

Advertisements

روان عليان، التي أبهرت الجمهور في برنامج آراب أيدول بصوتها المرهف وأدائها المميز، ظهرت بعدة لوكات جميلة وأنيقة وشبابية في آن.

تنقّل فادي حداد بعدسته المحترفة بين الجبل والبحر ناقلاً الصور الرائعة من لبنان الى كل العالم ضمن كادرات مبهرة وصورة هوليوودية.

مرة جديدة تثبت شركة لايف ستايلز ستوديوز أنها تبحث عن مواهب واعدة لتقديم عملاً كاملاً متكاملاً إن لناحية الصوت او الصورة.