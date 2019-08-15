كما في اللبناني كذلك بالخليجي، شيرين تُبدع في “الحب خدعة”

هي فنانة بكل ما للكلمة من معنى، حقيقية مميزة ومتمرّسة، لا تقدّم عملاً إلا وتبرع به، فتلقى إعجابًا هائلا من الجمهور الذي يتابعها باستمرار وينتظر أجدد أعمالها.

هي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي لم تتقيّد بلون أو لهجة معيّنة في أغنياتها، فقدّمت أغنيات رومانسية، ايقاعية، حماسية، وغنّت بالمصري فأبهرت الجمهور وباللبناني فأبدعت، وها هي اليوم تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان “الحب خدعة” باللهجة الخليجية، لتتفوق على نفسها وتقدمها للجمهور باحترافية واتقان.

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الأغنية من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد. وهي تطرح قصة عاشق مجروح من حبيبه، فما كان عليه الا ان يبتعد وينسحب ليرافقه ألم الفراق. وقد استُهلت الاغنية بالتالي: “عندك انت الحب خدعة، اختلف فيك وتشابه، كل أصل وكل بدعة، أما قلبي من عذابه، ودع أحبابه وربعه، صد وأعلن إنسحابه، هذا هو كل مابوسعه”.

“الحب خدعة” استطاعت أن تحصد اكثر من 200 الف مشاهدة على قناة شيرين على يوتيوب في أقل من 12 ساعة، حيث عبّر الجمهور عن اعجابهم الكبير بهذه الاغنية، مشيدين بخامة شيرين المميزة وابداعها في الغناء باللهجة الخليجية وايصال احساسها الى المستمعين بحرفية.