آسر ياسين يكشف تجربته مع الاكتئاب في "معكم منى الشاذلي"

القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان آسر ياسين كواليس تجربته مع مرض الاكتئاب، لأول مرة، موضحًا أنه تعرّض له عقب فيلم "تراب الماس"، لأنه لم يستطع الخروح سريعًا من الدور.
أوضح آسر، خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أنه خرج من الفيلم بحالة من الاكتئاب استمرت معه ما يقرب من 6 أشهر، قائلا: "كنت طالع من الفيلم الدور مكنتش عايز أشوف حد ولا عايز أخرج ولا أسافر"، لافتًا أن هذا الفيلم وكذلك "رسايل البحر" من أكثر الأعمال التي أرهقته نفسيًا، حتى أثناء التحضير.
وتابع أنه لم يستطع الظهور في الإعلام وقتها للحديث عن نجاح الفيلم بسبب هذه الحالة التي كان يمر بها، مضيفًا: "مكنتش قادر حتى اتكلم على التجربة.. كنت سعيد جدا بنجاحها بس مكنتش حاسس بيه، أحيانا في أدوار بتلمس حاجة عندك يمكن أنت قافلها من زمان أو مجربتش تفتحها عشان كده قعدت شوية عشان اطلع من الشخصية دي".
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