عمرو يوسف: خضعت لتدريبات شاقة لمدة 4 أشهر من أجل "ولاد رزق 2"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم عمرو يوسف عن سعادته بردود الأفعال على فيلمه الجديد "ولاد رزق 2" ، الذى يعرض حاليًا بدور العرض السينمائى، من إخراج طارق العريان، بطولة النجم أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، حيث تلقى يوسف إشادات عدة على دور "ربيع" الذى قدمه خلال أحداث الفيلم، والذى تجاوز الـ35 مليون جنيه منذ عرضه.
وقال يوسف لـ"الخليج 365" إنه خضع لتدريبات شاقة لمدة 6 ساعات يوميًا وعلى مدار 4 أشهر كاملة، وذلك من أجل شخصية "ربيع" التى قدمها فى فيلم "ولاد رزوق 2"، موضحًا أنه سعى خلال الفيلم أن يظهر بشكل جديد ومختلف عن الجزء الأول الذى نال نجاحًا كبيرًا أيضًا، لافتًا إلى أنه يتوقع أن تتزايد الايرادات الأيام المقبلة بسبب مضمون الفيلم والسيناريو ومشاهد الأكشن التى قدمها أبطال الفيلم باحترافية بشهادة الجميع.
وأشار يوسف، إلى أن "الإيرادات" خير من ربنا، لاسيما أن الجزء الثانى من الفيلم يعد أقوى من الجزء الأول، تارة على صعيد السيناريو الذى كتبه صلاح الجيهينى، وتارة من خلال الأدوار والتطور الذى قدمه الممثلين، فضلاً عن الإخراج المميز للمخرج طارق العريان.
"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
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