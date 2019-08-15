شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: خضعت لتدريبات شاقة لمدة 4 أشهر من أجل "ولاد رزق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم عمرو يوسف عن سعادته بردود الأفعال على فيلمه الجديد "ولاد رزق 2" ، الذى يعرض حاليًا بدور العرض السينمائى، من إخراج طارق العريان، بطولة النجم أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، حيث تلقى يوسف إشادات عدة على دور "ربيع" الذى قدمه خلال أحداث الفيلم، والذى تجاوز الـ35 مليون جنيه منذ عرضه.

وقال يوسف لـ"الخليج 365" إنه خضع لتدريبات شاقة لمدة 6 ساعات يوميًا وعلى مدار 4 أشهر كاملة، وذلك من أجل شخصية "ربيع" التى قدمها فى فيلم "ولاد رزوق 2"، موضحًا أنه سعى خلال الفيلم أن يظهر بشكل جديد ومختلف عن الجزء الأول الذى نال نجاحًا كبيرًا أيضًا، لافتًا إلى أنه يتوقع أن تتزايد الايرادات الأيام المقبلة بسبب مضمون الفيلم والسيناريو ومشاهد الأكشن التى قدمها أبطال الفيلم باحترافية بشهادة الجميع.

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