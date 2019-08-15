"محمد فوزي هددها بالقتل وبراءة رشدي أباظة من طلاقها وقصة اسمها".. حكايات هدى سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بهيجة عبدالعال الحو، هو الاسم الحقيقي للفنانة هدي سلطان، وبدأت حياتها الفنية باسم "جمالات" قبل أن تغيره "هدى سلطان"، لتصبح واحدة من أهم نجمات مصر في التمثيل والغناء.

ولدت هدى سلطان في 15 أغسطس 1925، ورحلت عن عالمنا في 5 يونيو 2006، ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات هدى سلطان.

سبب تغيير الاسم

قالت هدي سلطان في حوار لمجلة "الجزيرة": "اسمي الحقيقي بهيجة حبس عبد العال الحو، لكن محاميتي الأستاذة مفيدة عبد الرحمن رحمها الله يرجع لها الفضل في اختيار هذا الاسم، وفي يوم ما قالت لي أن اسم هدى سيليق بى كثيرا، ثم اتصل فجأة صديق للمحامية يدعى سلطان، فجاء الاسم بمحض الصدفة، وأصبح اسمي منذ ذلك الوقت هدى سلطان".

الخوف من فوزي

قالت الفنانة هدي سلطان، في حوار نادر للتلفزيون الكويتي، إنها لم تكن تجرؤ على الغناء أمام شقيقها محمد فوزي، مشيرة إلى أن بدايتها كانت في أثناء مشاركة الفنانة شادية في فيلم "العقل في إجازة"، وكانت تحفظ الأغاني معها وطلبت منها شادية أن تغني، ومنها قررت احتراف الغناء.

وأضافت الفنانة الكبيرة هدي سلطا أن فوزي كان معارضا عملها في الوسط الفني في البداية خوفا عليها، وهدد من يتعاون معها بالضرب بالرصاص، وقالت في حوار لمجلة "الجزيرة" إن فوزي هددها بالقتل لو عملت بالغناء.

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هدي سلطان في حوار نادر

سبب الطلاق من فريد شوقي

قال الماكيير محمد عشوب في برنامجه "ممنوع من العرض" في حلقة عن فريد شوقي، إن الفنان الراحل سافر إلى تركيا بعد نكسة يونيو بسبب كساد العمل في السينما، وهناك أصبح نجم تركيا الأول وحصل على جائزة أفضل ممثل، وتسربت شائعات عن علاقات غرامية بين فريد شوقي ومعجبات أتراك، فطلبت هدى سلطان منه السفر لتركيا، فرفض بسبب برودة الأجوار هناك وخوفه عليها.

وأضاف عشوب، أن هدى سلطان سافرت لتركيا، ووجدت فريد محاط بالمعجبات من كل جانب فدبت الغيرة بينها وبينه، وطلبت منه العودة لمصر، فرفض بسبب تعاقداته، وعادت هي إلى مصر، وطلبت الطلاق، وحاول فريد أن يثنيها لكنها رفضت، وتم الطلاق.

وقال الناقد القني طارق الشناوي إن فريد شوقي حين سألوه عن أسباب الطلاق قال إنه لم يطلق هدي سلطان وإنما طُلق منها، في إشارة إلى أن الطلاق تمر برغبة هدي سلطان.

حقيقة الطلاق بسبب رشدي أباظة

انتشرت شائعة في الوسط الفني إن طلاق هدي سلطان من فريد شوقي، كان بسبب دور وداد الغازية في فيلم "امرأة على الطريق" ومشاهدها مع رشدي أباظة، ولكن في برنامج "ممنوع من العرض"، نفى الفنان سمير صبري الذي كان قريبا من فريد شوقي وهدى سلطان، هذه الشائعة، قائلا إن الفنان فريد شوقي يقدر الفن، وسبب الطلاق غيرة هدى سلطان.