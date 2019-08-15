تراند اليوم : فنانة شهيرة تنشر صورة جريئة لتشجيع إطلاق شعر الإبط...



أقدمت الفنانة وعارضة الأزياء العالمية، إيميلي راتاجيكوسكي، على نشر صورة جريئة وغير مسبوقة لها، عبر موقع "إنستجرام"، تعمدت من خلالها إظهار شعر إبطها.

ولعل الأغرب مما سبق هو التفاعل الكبير التي لاقته الصورة بين المتابعين، حيث حصلت على أكثر من مليوني "إعجاب"، في حين أيد العديد منهم نشر تلك الصورة الجدلية.

وأتبعت راتاجيكوسكي صورتها على "إنستجرام" بتعليق ورد فيه: "أعطوا المرأة فرصة لكي تكون من تشاء، ومتعددة المظهر قدر ما تستطيع".

كما تابعت النجمة العالمية في تعليقها كاتبة: "كتبت مقالة لـ harpersbazaarus حول أهمية حق المرأة في الاختيار- كيف ترتدي، ماذا تنشر، إذا قررت الحلاقة أم لا.. افعلن ما تشأن أيتها النسوة، مهما كانت تبعات الأمر".

وظهرت الصورة الجريئة بداية خلال قيام العارضة العالمية بجلسة تصوير لصالح مجلة "Harper’s Bazaar" الشهيرة، في حين أكد مراقبون أن تصرف راتاجيكوسكي من شأنه زيادة شعبيتها بين داعمي الحركات النسوية والتعليقات الواردة على الصورة خير دليل على ذلك.



