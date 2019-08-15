تراند اليوم : متابع يحرج الفنان أحمد حلمي بقوله: "فيلمك الجديد وحش جدًا" .. وهكذا رد عليه...

تفاعل الفنان أحمد حلمي مع العديد من متابعيه بعد قيامه بطرح فيلمه الجديد "خيال مآتة" في السينمات .

وقال أحد المتابعين لأحمد حلمي: "الفيلم وحش أوي ياريس" .. ليرد "حلمي" قائلا: "كنت أتمنى يعجبك يا درش".

ومازالت الأراء النقدية والجماهيرية متذبذبة بشأن فيلم "حلمي" الجديد ، حيث يرى غالبية النقاد بما فيهم طارق الشناوي وماجدة خير الله في أن "حلمي" لم يوفق في فيلمه الجديد الذي يعاب عليه النمطية وعدم التجديد .

فيما انقسم الجمهور ما بين مؤيد ومعارض ، حيث يرى قطاع منه أن حلمي عاد بقوة ، بينما يرى قطاع آخر أن فيلم "حلمي" الجديد أقل من التوقعات بكثير.