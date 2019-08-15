بالفيديو: الاعتداء على الكويتية روان حسين

بثت الحسناء الكويتية روان بن حسن ، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي ، كشفت فيه عن تعرضها للضرب من قبل زوجها وأشارت إلى علامة في وجهها .
ووفقا للفيديو ظهرت روان بن حسين وهي تجلس في مكان عام فيما يسمع صوت رجل إلى جانبها، وتوجهت إلى متابعيها بالقول إنها تعرضت للضرب من زوجها بسبب كثرة الأسئلة التي وجهت إليها عبر خاصية ” وجه لي سؤال” عبر ” إنستجرام ” والتي تناولت حبيبها السابق.
وأشارت إلى علامة في وجهها لكن لم يعرف ما إذا كانت تقول هذا على سبيل المزاح أم الجد؛ بينما طلبت من معجبيها عدم التحدث ثانية عن ماضيها وأرفقت الفيديو بالتعليق: ” ضرب الحبيب زي أكل الزبيب “.
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