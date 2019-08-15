كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إن حفل الفنانة العالمية جينيفر لوبيز الذي أقيم في مدينة العلمين المصرية، حقق رقماً قياسيًّا من حيث الإيرادات والحضور.
وتجاوزت حصيلة الضرائب أكثر من أي حفل عالمي آخر في مصر. وأظهرت الأرقام الأولية لمعدل الضرائب عن الحفل الى أنها تزيد عن مليونى جنيه ولا تزال التسويات جارية مع الشركة المنظمة.
وجاءت النتيجة مرتفعة للغاية نتيجة زيادة عدد الحضور في الحفل رغم ارتفاع قيمة التذاكر، التي تراوحت بين 2000 وبين 4500 جنيه، وأشارت بعض التقارير إلى ان الحضور فاق عددهم 60 ألف مشاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا جينيفر لوبيز “شبه عارية” في مصر.. وحصيلة ضرائب حفلها خيالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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