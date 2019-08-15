مسن كويتي يعلن عن يوم نهاية العالم

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل مسن كويتي الجنسية ينجم عن يوم نهاية العالم .

ويظهر المنجم في الفيديو وهو يرد على سؤال أحد الأشخاص له الذي يسأله عن آخر توقعاته .

ليرد المسن قائلا أن يوم 30 أغسطس لعام 2019 هو موعد نهاية العالم وأن أي توقعات غير ذلك لا يجب أن يصدقها أحد .

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وعلى صعيد آخر جاء تعليق الدكتور ” عبد الله المسند ” أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم إنه تفاجأ بعدد الأشخاص الذين أرسلوا له مقطع الفيديو للتعليق والرد عليه حيث كان يعتقد أن لا يهتم أحدا به أو بما قيل فيه .

وقال معلقا : ” لم أكن أتوقع أنني سأضطر لكتابة تعليق على المقطع المرفق لإيماني بأن الناس عندهم القدر الكافي من الحصانة الشرعية والعلمية للرد على ما ورد فيه .. ولكن تفاجأت بكثرة من يرسل المقطع لي ويسأل عن حقيقة ما سيحدث في 30 أغسطس ؟ .. الجواب : ارقد وآمن ” .