كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الكثير من محبيها بفيديو نشرته اثناء مشاركتها في مسيرة للمثليين بهولندا.

واشارت سما المصري الى انها شاركت بالمسيرة على اعتبار أنها حفل زفاف، ولكنها تفاجأت بأنها مسيرة للمثليين، وقالت المصري: “فجأة وأنا ماشية كده في شوارع هولندا لقيت زفة كده شبه زفة العروسة عندنا وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي زي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت.. فرح بأه وبعد كده اكتشف يا سادة إنها مسيره للمثليين واتصدمت بس الحمد لله ما مشتش وراهم قعدت أصور بس”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا سما المصري تشارك في مسيرة للمثليين بهولندا.. وتفاجئ متابعيها بردة فعلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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