فيديو.. سارة علي خان في بوستر جديد من Coolie No 1

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشف صناع فيلم Coolie No 1 بطولة فارون داوان وسارة علي خان - عن بوستر دعائي جديد للفيلم يوم الأحد 11 يوليو، وسيقوم بإخراج الفيلم ديفيد داوان ، الذي قام بإخراج الفيلم الأصلي عام 1995 الذي قام ببطولته جوفيندا وكاريسما كابور.

يظهر البوستر التشويقي الذي تم إصداره على صفحة الفيلم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram رجلاً ، وجهه مُغطى خلف كومة من الأمتعة ، يحاول أن يوازن بين أوزان الحقائب المتعددة، من الخلف، يتردد صوت يطلق عليه “Aey coolie”.

شارك فارون المقطع على حسابه عبر أنستجرام، كما شاركت سارة أيضًا مقطع الفيديو، وكتبت تعليقًا مضحكا. وفي وقت سابق من الأسبوع، شارك فارون فيديوًا مضحكًا أثناء حلاقته، وكشف في المقطع أنه يستعد Coolie No 1 وهو ويحلق لحيته حتى يصبح راجو - الشخصية الرئيسية في الفيلم.

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يعد فيلم Coolie No 1 القادم نسخة جديدة لفيلم المخرج السينمائي ديفيد داوان David Dhawan الذي عُرض عام 1995 ويحمل نفس الاسم، وكان بطولة جوفيندا وكاريسما كابور.

يلعب فارون شخصية جوفيندا في النسخة الجديدة، ولعبت سارة نفس الدور الذي لعبته في الأصل كاريسما، وسيعرض Coolie No 1 على الشاشات في 1 مايو 2020.