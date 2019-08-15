شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بوسى تحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة بوسى، لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات عيد الأضحى، غدًا الجمعة، بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى، وتستعد حاليًا للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها.
ومن المقرر أن تقوم بوسى بغناء العديد من أشهر أغانيها، ومنها: "آه يا دنيا" و"آلو آلو" و"اجازه" و"تعالى" و"عبده" و"شيكولاتة"، وغيرها العديد من أغانيها.
يذكر أن آخر أعمال بوسى هو ديو مع محمود الليثى التى يحمل اسم "آلوو" من كلمات ملاك عادل وتوزيع أوكا، وإخراج عماد قاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. بوسى تحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.