شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بوسى تحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة بوسى، لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات عيد الأضحى، غدًا الجمعة، بأحد الشواطئ بالساحل الشمالى، وتستعد حاليًا للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها.

ومن المقرر أن تقوم بوسى بغناء العديد من أشهر أغانيها، ومنها: "آه يا دنيا" و"آلو آلو" و"اجازه" و"تعالى" و"عبده" و"شيكولاتة"، وغيرها العديد من أغانيها.

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يذكر أن آخر أعمال بوسى هو ديو مع محمود الليثى التى يحمل اسم "آلوو" من كلمات ملاك عادل وتوزيع أوكا، وإخراج عماد قاسم.