أصالة نصري تدعو ابنها خالد للصعود إلى المسرح خلال حفلها الغنائي في لندن

دعت النجمة السورية أصالة نصري ابنها خالد، للصعود إلى مسرح حفلها الذي أحيته الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، فقالت: "تعالى لودي، ابني حبيبي وتوأمي وروحي، هو اللي جاء معي".

وصعد ابنها للمسرح وألقى التحية على الفرقة الموسيقية، فيما نوهت أصالة، بعدم قطع أغنية "يسمحولي الكل" التي كانت بصدد تقديمها، حيث قصدت أن تهدي هذه الأغنية لابنها.

وتفاعل معها الحضور بشكل واسع، فيما بدت السعادة على خالد وهو يغني إلى جانب والدته ويحتضنها، وغيرت أصالة في بعض كوبليهات الأغنية للتتناسب مع توجيهها لابنها، وهو ما ردّ عليه خالد بتقبيل يدها على المسرح.

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وكانت نصري طرحت أغنيتها الجديدة "نكتة بايخة" خلال الأيام الماضية وحققت بها نسب مشاهدة عالية، بعد طرحها بيوم واحد على موقع يوتيوب، وهي من ألبومها الجديد "في قربك" المقرر طرحه كاملًا خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن نجل أصالة ظهر كممثل للمرة الأولى في فيلم "ولاد رزق 2" مع النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وكريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

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