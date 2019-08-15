ديما بياعة تنشر صورة عائلية مع زوجها المغربي وابنيها لمناسبة عيد الأضحى

نشرت الفنانة السورية ديما بياعة صورة تجمعها بزوجها المغربي أحمد الحلو وابنيها ورد وفهد من طليقها الفنان السوري تيم حسن، عبر حسابها في "إنستغرام" لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتبت بياعة معلقة على الصورة: "العائلة المكان الذي تبدأ من عنده الحياة ولا ينتهي الحب عنده أبدًا".



ولفت ورد الابن الأكبر لبياعة من طليقها تيم حسن الأنظار في هذه الصورة، حيث ظهر مُختلفًا بعدما فقد الكثير من وزنه ودخل في مرحلة المراهقة.

وتفاعل جمهور بياعة مع الصورة؛ إذ رأى بعضهم أن ورد بدا يشبه والده كثيرًا، وكلما كبر يصبح أكثر شبهًا له، في حين هاجم عدد من الجمهور الفنان تيم حسن لتركه ابنيه مع رجل غريب وعدم وجوده معهما في هذه المناسبة.

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وتأتي هذه الصورة بعد نشر حسن في وقت سابق صورة له تجمعه بزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، موجهًا من خلالها التهنئة لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى بعد غياب طويل عن مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدت الكيلاني في الصورة مختلفة تمامًا؛ إذ توقع عدد من جمهور حسن أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل خصوصًا أنفها، فيما علق البعض أن الكيلاني تزداد جمالًا بعد زواجها من الفنان تيم حسن.

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