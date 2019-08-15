شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملة انتقادات واسعة ضد إيما واتسون.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت النجمة إيما واتسون انتقادات عديدة وذلك بسبب اللهجة الأمريكية الركيكة التي ظهرت بها في تريلر فيلم Little Women، فيبدو أن لكنة إيما واتسون الإنجليزية لم تستطع التخلص منها بالفيلم خاصة أن العمل يتطلب أن تتحدث باللهجة الأمريكية.

فيلم Little Women مقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى ألكوت الكلاسيكية، والمقرر عرضه فى نهاية فصل الصيف الجارى فى دور العرض العالمية.

ويسرد الفيلم الجديد حياة أربع فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868، وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة، وإظهار الفناة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل.

فيلم Little Women، بطولة إيما واتسون وسيرشا رونان وميريل ستريب وتيموثي شالاميه ولورا ديرن، ومن إخراج جريتا جيرويج.