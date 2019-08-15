شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. فى ماذا انفقت بريتنى سبيرز 400 ألف دولار بعام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع "ديلي ميل" أن النجمة بريتني سبيرز أنفقت 400 ألف دولار في 2018 فقط، وذكر الموقع أن بريتني دفعت 70 ألف دولار على الإقامة في الفنادق الراقية و66 ألف دولار على لوازم لمنزلها وسافرت إلى أكثر من 80 رحلة وذهبت إلى السوبر ماركت أكثر من 80 مرة وقامت بتخزين لوزام بالمنزل من أجل ابنيها شون وجايدن بمبلغ 66 ألف دولار.

وأكد الموقع أن بريتني جمعت 2.5 مليون دولار في العام الماضي من خلال جولتها التي كانت بعنوان Piece of Me وامتدت من يوليو حتي أكتوبر بأمريكا الشمالية وأوروبا.

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وكانت بريتني البالغة من العمر (37 عامًا) قضت وقتًا ممتعًا مع ابنيها شون 13 عامًا وجايدن صاحب الـ12 عامًا في ديزني لاند " Disneyland " .