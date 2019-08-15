بالصور| نيللي كريم بإطلالات جذابة في إجازتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة من الصور، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من إجازتها الصيفية. وظهرت نيللي في الصور بإطلالات جذابة من أمام البحر، وارتدت قبعة على رأسها ونظارة شمسية. وتشارك نيللي كريم، في فيلم "الفيلم الأزرق 2" الذي يُعرض حاليًا بدور العرض السينمائي، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، وكريم عبد العزيز، فيما يظهر في الجزء الثاني هند صبري، وإياد نصار كضيوف شرف.

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