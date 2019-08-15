بفيديو وصور من الكواليس.. هند صبري توجه رسائل لصناع "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
أعربت الفنانة التونسية هند صبري عن سعادتها وشكرها لصناع فيلم "الفيل الأزرق 2"، عبر حسابها على "إنستجرام".
نشرت صبري صورًا من كواليس الفيلم، وعلقت عليها: "لم يكن من السهل تجسيد فريدة ولوليا، فقد تطلبتا قدرًا كبيرًا من البحث والخيال والعمل البدني الشاق والانضباط، أود أن أشكر أحمد مراد ومروان حامد وشركة سينرجي، لإيمانهم بي في تجسيد شخصية مركبة وأعطوني القدرة للانطلاق".
وأضافت: "أود أيضًا أن أشكر شركائي الممثلين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا وأحمد حالد صالح، وكل الآخرين لدعمهم والاحترام المتبادل، والذين يقفون وراء الكاميرا".
وتابعت: "والأهم من ذلك مدربتي التي ساعدتني على اكتشاف الحقائق المختلفة بداخلي حتى أجسد فريدة ولوليا".
يذكر أن الفيلم الأزرق طرح قبل العيد بأسبوعين، وحقق حتى الآن أكثر من 66 مليون جنيه، من بطولة كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، وأحمد خالد صالح، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
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