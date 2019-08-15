بالصور| محمد عز ينشر صورًا من عرض "حمام الست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد عز مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسرحيته الجديدة " حمام الست"، التي عرضت ثاني أيام عيد الأضحى 12 أغسطس الجاري على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية.

وظهر في الصور عز وبجانبه الفنانة ندى بسيوني، التي تشاركه العمل، وعلق على الصور قائلا: " من مسرحية حمام الست، يومياً على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، التاسعة مساءً ، الحمد لله رب العالمين".

المسرحية كوميدية استعراضية بطولة الفنان محمد عز، هاجر الشرنوبي، عبد الله مشرف، ندى بسيوني، زياد يوسف، ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت.