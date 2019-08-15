شكرا لقرائتكم لهذا السبب تبتعد فرقة "BTS" الكورية الشهيرة عن الساحة الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستأخذ فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة "بي تي اس" استراحة طويلة وتبتعد عن الساحة الفنية لفترة غير محددة بعدما تصدرت أغنياتها القوائم الموسيقية في الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق من العام.

لكن هذه الاستراحة قد تستمر لبضعة أسابيع فقط، إذ من المقرر أن تحيي الفرقة حفلة في المملكة العربية السعودية في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت "بيغ هيت إنترتينمنت" وهي الوكالة المسؤولة عن إدارة أعمال "بي تي اس"، إن هذه الفرقة ستأخذ "أول استراحة طويلة رسمية منذ انطلاقها" قبل ست سنوات.

وأضافت الوكالة في بيان أنها ستكون فرصة لهم "للاستمتاع بحياتهم اليومية كشباب عاديين في سن 20 عاما".

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"عطلة سعيدة"

وفرقة "بي تي اس" وهي مختصر لـ"بانغتان سونيندان"، اكتسبت شهرة عالمية في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت أول فرقة بوب كورية تتصدر قوائم أفضل الألبومات في الولايات المتحدة وبريطانيا، مع إقامتها سلسلة من العروض التي شهدت نفادا في البطاقات في لوس أنجلوس وباريس وملعب ويمبلي في لندن.

ويحافظ أعضاء هذه الفرقة على علاقة وثيقة مع متابعيهم من خلال نشرهم صورا شخصية لهم ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي باللغتين الكورية والإنجليزية.

وكتب مئات الآلاف من المعجبين على حساب الفرقة في "تويتر" الذي يضم 21,3 مليون متابع يتمنون لهم عطلة سعيدة.

وقد ساهمت الشعبية الهائلة للفرقة في درّ أرباح ضخمة على "بيغ هيت إنترتينمنت" التي تتعاون حاليا مع شركة "ماتيل" المصنعة لـ"باربي" لإنتاج دمى تمثّل أعضاء "بي تي اس".