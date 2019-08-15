شاهد.. احمد سعد يرمي الجمرات في الحج: “عارف الشيطان حيزعل بس.. “!

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 05:50 صباحاً - نشر الفنان المصري أحمد سعد فيديو له أثناء رمى الجمرات وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”. وعلق أحمد سعد على الفيديو تعليقا غريبا حيث قال: “أنا عارف إن الشيطان هيزعل من الفيديو ده بس أنا خلاص مابقتش بحتاجله زي زمان… الحمد لله دي كانت آخر حاجة في الحج.. طواف الوداع إن شاء الله وخلاص”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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