شاهد.. فنان كويتي يطلب يد الزين ابنة زينب العسكري

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 05:50 صباحاً - خطفت الطفلة الزين ابنة الفنانة البحرينية زينب العسكري الأنظار بأول ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد ظهرت الزين من خلال مقطع فيديو أطلت فيه برفقة والدتها زينب العسكري إلى جانب صديقها النجم الكويتي حسين المهدي. وقد نشر حسين المهدي مقطع الفيديو عبر حسابه على “سناب شات”، حيث ظهر من خلالها وهو يمزح مع ابنة زينب العسكري بعرضه الزواج عليها، حيث قال بعفوية: “يا جماعة هادي راح أخطبها اليوم.. وين أمها أريد خطبتها.. لو سمحتي اخطبهالي هاه؟ هادي بنيتك.. يا بعد عمري.. نورتينا”.

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