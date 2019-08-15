شاهد.. خليجية تثير الجدل: “الجنة اللي تسكر بوجهي الباب عشان مو لابسة حجاب ما أبيها”

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 05:50 صباحاً - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة خليجية تتحدث فيه عن رفضها ارتداء الحجاب.

وتحدثت السيدة في الفيديو موجهة رسالة إلى من أسمتهم بـ”المستشرفة” من الرجال والنساء قائلةً “انا البس حجاب أو مو ألبس حجاب مو شغلك، ألبس مايوه أمشي مفسخه مو شغلك”.

وأردفت السيدة قائلة “الجنة اللي تسكر بوجهي الباب عشان مو لابسة حجاب ما ابيها ما تشرفني”.

واضافت السيدة: “انا جنتي تختلف انا جنتي تدخل الناس الذي عندهم اخلاق وعندهم انسانية لكن مو بالملابس لا تحكم على الناس بملابسهم”