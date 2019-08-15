شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فستان كيلي جينر المثير للجدل في بورتوفينو سعره 144 جنيها إسترلينيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد اختيار نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر لملابسها واحدة من أكثر الطرق التي تخطف بها الأنظار، وكان من أكثر المرات التي لاقت إطلالة جينر الكثير من الجدل من قبل المعنيين بالأزياء والموضة هي التي ظهرت بها مؤخرًا على متن يخت فاخر في بورتوفينو بفستان قصير ذو أكمام منتفخة واعتبره البعض بالتصميم " الغريب".

لم يعلم الكثير من محبي وعشاقي كيلي جينر أن فستانها الذي أثار الكثير من الجدل هو من تصميم دار أزياء "TLZ L'Femme" ووصل سعره لـ 144 جنيها إسترلينيًا.

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كيلي جينر



كيلي جينر



كيلي جينر