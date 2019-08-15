- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فستان كيلي جينر المثير للجدل في بورتوفينو سعره 144 جنيها إسترلينيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد اختيار نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر لملابسها واحدة من أكثر الطرق التي تخطف بها الأنظار، وكان من أكثر المرات التي لاقت إطلالة جينر الكثير من الجدل من قبل المعنيين بالأزياء والموضة هي التي ظهرت بها مؤخرًا على متن يخت فاخر في بورتوفينو بفستان قصير ذو أكمام منتفخة واعتبره البعض بالتصميم " الغريب".
لم يعلم الكثير من محبي وعشاقي كيلي جينر أن فستانها الذي أثار الكثير من الجدل هو من تصميم دار أزياء "TLZ L'Femme" ووصل سعره لـ 144 جنيها إسترلينيًا.
كيلي جينر
كيلي جينر
كيلي جينر
كيلي جينر
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. فستان كيلي جينر المثير للجدل في بورتوفينو سعره 144 جنيها إسترلينيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.