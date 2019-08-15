شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مصطفى حجاج وهايدى موسى يحييان حفلا غنائيا بالقطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة هايدى موسى لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019 وعيد الأضحى المبارك، بمشاركة المطرب مصطفى حجاج، غدًا الخميس المقبلة في أحد النوادي بالقطامية.

من ناحية طرح مصطفى حجاج أغنيتن من الألبوم الجديد الذى يحمل اسم "هتزهزه"، وتعاون فى الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم وبلال سرور ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي وياسر نور.

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يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج كليب أغنية "اعمل الصح" الوطنية، من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، وذلك بالتزامن من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.