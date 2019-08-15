شكرا لقرائتكم خبر عن هارى ستايلز يرفض دور الأمير إريك بالنسخة الحية من فيلم Little Mermaid والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع ديلي ميل أن المغني والممثل هارى ستايلز رفض لعب دور الأمير إريك في النسخة الحية من فيلم Little Mermaid
وكانت العديد من التقارير أكدت أن هناك مفاوضات مع هاري للعب الدور لكنه رفض المشاركة معلنًا احترامه للمشروع لكنه اعتذر عن لعب الدور.
الفيلم صدر منه نسخة كرتون منذ 30 عامًا وحقق نجاحًا ضخمًا لشركة "ديزني" ساهم وقتها فى قوة الشركة الشهيرة فى عالم أفلام الرسوم المتحركة وظلت شخصياته راسخة فى أذهان عشاق الفيلم التى تدور أحداثه حول حورية البحر "آريل" التى تعيش فى أعماق البحار وتهوى جمع مقتنيات البشر طوال الوقت وعلى الرغم من تحذيرات والدها المتكررة من الاختلاط بالبشر إلا أنها تقع فى حب الأمير "إريك"، بعدما تقوم بإنقاذه من الموت أثناء غرق سفينته، وتتعقد الأمور حين تطلب من الساحرة مساعدتها للزواج منه، إلا أن الأخيرة تساومها للاستيلاء على حكم والدها.
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