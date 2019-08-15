محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة أنغام صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من إجازتها الصيفية التي تقضيها بأحد الأماكن الساحلية.
وظهرت أنغام في الصورة بإطلالة صيفية، وارتدت " كاش مايوه" ملون، كما وضعت قبعة على رأسها، وارتدت نظارة شمسية.
يذكر أن آخر ألبومات أنغام كان يحمل اسم "حالة خاصة جدًا"، وضم عدد كبير من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها "ولا دبلت"، "أساميك الكتيرة"، "يا ريتك فاهمني"، "نزوة"، "بتوصفني بتكسفني".
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"قبعة ونظارة شمسية".. أنغام تكشف عن أحدث صورها من إجازتها الصيفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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